Coltiva in casa oltre 300 punte di droga, 19enne al Pagliarelli

Cronaca
di Redazione Web

La polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni a Villagrazia di Carini dopo aver scoperto dentro una villa di via Prise una piantagione di marijuana con 300 piante in crescita e tre chili di droga già essiccata, pronta per lo spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato San Lorenzo. All’interno dell’abitazione era stata allestita una vera e propria serra industriale: lampade, tubi di ventilazione, fertilizzanti e attrezzatura per il confezionamento. Una struttura pensata per produrre in scala e rifornire le piazze di spaccio della zona.

Il diciannovenne è stato arrestato con l’accusa di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Tutta la droga e le attrezzature sono state sequestrate.

Non è escluso che i guai giudiziari del giovane si aggravino: i tecnici dell’Enel sono al lavoro per verificare se l’impianto elettrico della serra — che richiedeva un consumo energetico considerevole — fosse allacciato abusivamente alla rete pubblica. In caso positivo, si aggiungerebbe anche l’accusa di furto di energia.

Al termine delle operazioni, il ragazzo è stato portato al carcere Pagliarelli, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

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