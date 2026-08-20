Si accascia e muore in strada, dramma nel Palermitano

Una donna di 68 anni ha perso la vita questa mattina a Carini, colta da un improvviso malore mentre si trovava in strada, davanti all’ingresso della chiesa del Sacro Cuore, a piano Agliastrelli. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il decesso, avvenuto intorno alle 10, sarebbe legato a un grave problema di salute sopraggiunto in modo improvviso. Nonostante la tempestività dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte. Secondo quanto si apprende, la vittima risiedeva proprio nella zona in cui si è consumata la tragedia, e la notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i residenti, vicini alla famiglia colpita da questo lutto improvviso.

Restano da chiarire nel dettaglio le cause del malessere. La redazione seguirà gli sviluppi della vicenda.