Lo schianto a Palermo, aveva due figli e 38 anni, Alessandro non ce l’ha fatta

Aveva solo 38 anni Alessandro Vecchio, padre di due bambini, morto nella notte in un violento incidente stradale lungo viale Regione Siciliana a Palermo. L’uomo, originario di Misilmeri, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dall’abitacolo, e il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo. Per Alessandro, però, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, lasciando nel dolore la moglie Nancy e i due figli.

Il ricordo della famiglia

“Un grande lavoratore, un ragazzo solare sempre con il sorriso stampato in viso, pronto ad aiutare qualsiasi persona si trovasse in difficoltà”, lo ricorda così la cugina Rosalia Capasso. “Perdiamo una persona cara ma anche preziosa. Lascia un buon ricordo in tutti noi. Non meritava di andare via così presto”.

A Misilmeri e a Villabate la notizia ha lasciato una comunità intera sotto shock, incredula davanti all’ennesima tragedia della strada che si consuma sulle arterie palermitane.

I rilievi della polizia municipale

Sono ora al lavoro gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a schiantarsi contro le barriere.