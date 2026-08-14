Scossa di terremoto al largo di Palermo, in particolare nei pressi dell’isola di Ustica. L’evento sismico ha avuto magnitudo 3.0 ed è stato rilevato alle ore 05:30 dalla rete di monitoraggio nazionale.

A registrare la scossa è stata l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’ipocentro a una profondità di circa 11,2 chilometri, nell’area di competenza della provincia di Palermo.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a edifici o persone. Gli enti preposti al monitoraggio sismico continuano a seguire l’evoluzione della sequenza, per verificare l’eventuale comparsa di repliche.