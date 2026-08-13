CronacaMessina

Letojanni, malore per Francesco Gabbani durante il concerto: spettacolo interrotto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Momenti di apprensione al Letojanni Summer Festival, dove Francesco Gabbani è stato costretto a interrompere improvvisamente la sua esibizione a causa di un malessere accusato sul palco.

Il cantante si stava esibendo gratuitamente in piazza Cagli davanti a un folto pubblico ed era già stato applaudito per cinque brani, tra cui il celebre “Spazio Tempo”, quando le sue condizioni fisiche lo hanno costretto ad abbandonare lo spettacolo. A dare la notizia direttamente ai presenti è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, salito personalmente sul palco per fare chiarezza sull’accaduto.

Il primo cittadino ha confermato che l’artista sarà sottoposto ad accertamenti medici per verificarne le condizioni, rivolgendogli al contempo un augurio di pronta guarigione a nome della comunità. La tappa siciliana arrivava per Gabbani a pochi giorni da un altro impegno live: il 10 agosto il cantante si era esibito con successo a Rionero in Vulture, in Basilicata, per i festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna del Carmelo, incontrando anche lì una grande partecipazione di pubblico.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura del malore né sui tempi di recupero dell’artista.

Consigliati per te

  1. Maxi scontro sulla statale 115: tre feriti e traffico interrotto
  2. Schianto furgone treno sulla Messina-Palermo, traffico ferroviario interrotto
  3. Ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, Francesco Cusumano non parla davanti ai magistrati
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Bonus edilizi indebiti, sequestro da 1,6 milioni a un imprenditore della provincia di Palermo
Cronaca
Spaccio a Palermo, arrestati un 35enne con 160 grammi di droga e un 17enne con il crack
Cronaca
Follia al pronto soccorso del Civico: danneggia computer e picchia i sanitari, arrestato
Cronaca In primo piano
Trappeto in festa per l’Assunta: fede, tradizioni e spettacoli sul mare fino al 16 agosto
Eventi
Covid
Orrore a Palermo, va a trovare la madre in obitorio e le trova il volto coperto di formiche
Cronaca