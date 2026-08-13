Letojanni, malore per Francesco Gabbani durante il concerto: spettacolo interrotto

Momenti di apprensione al Letojanni Summer Festival, dove Francesco Gabbani è stato costretto a interrompere improvvisamente la sua esibizione a causa di un malessere accusato sul palco.

Il cantante si stava esibendo gratuitamente in piazza Cagli davanti a un folto pubblico ed era già stato applaudito per cinque brani, tra cui il celebre “Spazio Tempo”, quando le sue condizioni fisiche lo hanno costretto ad abbandonare lo spettacolo. A dare la notizia direttamente ai presenti è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, salito personalmente sul palco per fare chiarezza sull’accaduto.

Il primo cittadino ha confermato che l’artista sarà sottoposto ad accertamenti medici per verificarne le condizioni, rivolgendogli al contempo un augurio di pronta guarigione a nome della comunità. La tappa siciliana arrivava per Gabbani a pochi giorni da un altro impegno live: il 10 agosto il cantante si era esibito con successo a Rionero in Vulture, in Basilicata, per i festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna del Carmelo, incontrando anche lì una grande partecipazione di pubblico.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura del malore né sui tempi di recupero dell’artista.