Cronaca

Maxi scontro sulla statale 115: tre feriti e traffico interrotto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Traffico paralizzato sulla SS115 all’altezza di Sciacca, in località Bordea. Intorno alle 14:15, un violento incidente in curva ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un mezzo pesante.

Il bilancio è di tre feriti, già trasferiti in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La corsia in direzione Menfi è attualmente bloccata, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e lunghe code in entrambe le direzioni.

