Orrore a Palermo, va a trovare la madre in obitorio e le trova il volto coperto di formiche

Una scena agghiacciante ha accolto il familiare di un’anziana da poco deceduta all’Ospedale Cervello. Il degrado nella camera mortuaria spinge l’uomo verso le vie legali, mentre la direzione sanitaria corre ai ripari.

Una scoperta raccapricciante e inaccettabile quella avvenuta nelle scorse ore all’interno della camera mortuaria dell’Ospedale Cervello di Palermo. Recatosi in obitorio per l’estremo saluto alla madre 86enne morta il giorno prima, un uomo si è trovato di fronte a una scena di totale degrado: il viso della salma era completamente infestato dagli insetti. Un episodio di grave incuria che ha spinto il familiare a valutare un’immediata azione legale e ha costretto i vertici della struttura sanitaria a un intervento d’urgenza.

Il dramma si è consumato in due atti. Il pomeriggio precedente, l’ottantaseienne – vedova e con cinque figli – aveva accusato un improvviso e grave malore mentre si trovava tra le mura domestiche. Inutile la corsa contro il tempo a bordo di un’ambulanza del 118: nonostante l’arrivo al pronto soccorso del nosocomio palermitano, le condizioni della donna si sono rivelate troppo critiche, portandola rapidamente al decesso.

È stato però il mattino seguente che il lutto si è trasformato in indignazione. Quando il figlio ha fatto rientro nei locali dell’obitorio per vegliare la madre, si è scontrato con una condizione igienica disastrosa, culminata nella presenza di formiche sul corpo senza vita della donna. Una profanazione insopportabile che ha spinto l’uomo a denunciare pubblicamente l’accaduto, con l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti per fare luce sulle responsabilità della struttura.

La replica dell’Azienda Ospedaliera

Di fronte alla gravità della segnalazione, la risposta del polo ospedaliero non si è fatta attendere. I vertici dell’azienda Villa Sofia-Cervello hanno comunicato di essersi messi subito a lavoro, tramite la propria direzione medica, per indagare a fondo sulle cause che hanno permesso il verificarsi di un simile disservizio e per ripristinare con effetto immediato le necessarie condizioni di decoro e igiene all’interno della morgue.