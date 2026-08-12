Trappeto in festa per l’Assunta: fede, tradizioni e spettacoli sul mare fino al 16 agosto

Il 15 agosto si avvicina e a Trappeto torna la festa della Maria Santissima Assunta, una ricorrenza profondamente legata alla vita religiosa del paese e al suo rapporto con il mare. La devozione per la Madonna accompagna da tempo la comunità trappetese e trova nella processione a mare uno dei suoi momenti più riconoscibili.

Il rapporto tra l’Assunta e le comunità marinare è ben documentato anche nel territorio palermitano. L’Arcidiocesi di Palermo dedica alla Madonna un itinerario nel quale viene ricordato proprio il legame tra questa devozione e le realtà che vivono lungo la costa. La processione sul mare nasce in questo contesto: il simulacro viene accompagnato dalle imbarcazioni e la celebrazione coinvolge anche chi vive il mare per lavoro.

È una tradizione che a Trappeto assume un significato particolare per la presenza storica della marineria e per il ruolo che il mare ha avuto nella crescita del paese. Nel giorno dell’Assunta il simulacro viene portato al largo e seguito dalle barche. La costa diventa il punto da cui fedeli e visitatori possono seguire la processione, mentre in mare si concentra la parte più caratteristica della celebrazione.

I festeggiamenti del 2026 sono già in corso con la novena iniziata il 6 agosto nella Chiesa Madre. Fino al 14 agosto, ogni giorno alle 18 sono previsti Rosario e Vespri, mentre alle 18.30 viene celebrata la Santa Messa. Venerdì 7 agosto, alle 18, è prevista anche l’Adorazione Eucaristica.

Fino al 16 agosto, sul Lungomare G. Paolo II, prosegue inoltre “Ferragosto a Tappeto”, con la mostra-mercato dedicata all’artigianato e ai prodotti tipici, aperta ogni sera dalle 18.30. Il 12 agosto spettacolo sul lungomare con le sonorità da strada del gruppo “Pars Iniqua”, mentre il 14 si entrerà nel vivo dei festeggiamenti già a partire dalle 19, in piazza Umberto con la celebrazione della Santa Messa e l’accompagnamento del simulacro in processione per le vie del paese.

Il giorno dell’Assunta inizierà alle 8.30 con la Santa Messa in Parrocchia, nel pomeriggio è previsto l’arrivo dell’Arcivescovo presso la chiesetta di Maria SS. Annunziata nel cuore del centro storico. Dopo l’accoglienza, il simulacro sarà trasferito verso piazza Maria SS. Assunta. Alle 19.30 l’Arcivescovo Mons. Gualtiero Isacchi presiederà la Celebrazione Eucaristica.

Alle 20.30 arriverà il momento della processione a mare. Il simulacro dell’Assunta verrà portato al largo e accompagnato dalle imbarcazioni. È il passaggio della festa in cui la devozione religiosa incontra direttamente la tradizione marinara di Trappeto, con la Madonna affidata al mare e la comunità raccolta lungo la costa.

La festa continuerà alle 22 in piazza Falcone e Borsellino con il concerto dei Pagoda Universe. A mezzanotte e mezza, dal molo, lo spettacolo pirotecnico della Mediterranea Pirotecnica chiuderà la serata del 15 agosto.

Per chi vuole vivere la festa dell’Assunta a Trappeto, l’appuntamento centrale resta quello delle 20.30: sarà allora che il simulacro lascerà la terraferma per la processione a mare, nel pieno di una tradizione che lega la devozione alla Madonna alla storia marinara del paese.