Lercara Friddi in festa per la 219ª edizione in onore di Maria SS. di Costantinopoli: dal 18 al 23 agosto fede, tradizione e grandi concerti

L’Amministrazione comunale presenta un cartellone pensato per valorizzare il territorio e coinvolgere l’intera comunità.

Lercara Friddi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dal 18 al 23 agosto 2026 entreranno nel vivo i festeggiamenti della 219ª edizione della Festa in onore di Maria SS. di Costantinopoli, una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nell’identità della comunità lercarese, che ogni anno richiama cittadini, residenti, emigrati che rientrano in paese e numerosi visitatori da tutto il territorio. Il programma unisce la dimensione religiosa della festa patronale alla musica, allo spettacolo, al folklore e alle tradizioni popolari.

L’intera Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Marino, insieme all’assessore alle Politiche Culturali Rosario Fabio Oliveri, all’assessore alle Attività Produttive Ciro Caltabellotta e all’assessore alle Politiche Ricreative Rosaria Rizzo, ha lavorato alla realizzazione di un programma capace di coniugare fede, tradizione, identità, cultura e spettacolo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, favorire momenti di aggregazione e rendere Lercara Friddi punto di riferimento e di richiamo per l’intero comprensorio.

Una festa, quella di Maria SS. di Costantinopoli, che custodisce le proprie radici e che, allo stesso tempo, sa aprirsi a un pubblico ampio, attraverso un cartellone capace di coinvolgere generazioni e gusti differenti. Dal 18 al 23 agosto Lercara Friddi vivrà quindi sei giorni intensi tra fede, tradizione, folklore, musica e grandi spettacoli: dalla solennità della processione alle serate di Piazza Duomo con Neja, Angemi, Natale Galletta, Serena Brancale, Bianca Atzei e tante altri ospiti.

Il programma completo

Un programma ricco e articolato quello di quest’anno, capace di unire la dimensione religiosa della festa patronale alla musica, allo spettacolo, al folklore e alle tradizioni popolari, facendo del centro di Lercara Friddi e, in particolare, di Piazza Duomo il cuore di sei giorni di appuntamenti.

Si comincia martedì 18 agosto con l’annuncio dell’inizio della Festa Patronale e il tradizionale sparo dei mortaretti. Nel corso della giornata prenderà il via anche “Pioggia di Note”, l’itinerario musicale per le vie e i quartieri del paese curato dal Corpo Bandistico “Città di Lercara Friddi” e dall’Associazione “Nuova Armonia”. In serata, alle ore 21, in via Mercato, spazio al teatro e alla comicità con la commedia brillante “Cu avi crapi avi corna”, proposta dall’Associazione Heracles.

Mercoledì 19 agosto la musica della banda tornerà ad animare le vie del paese e, alle ore 18:30, prenderà il via il Festival Internazionale del Folklore. La giornata culminerà alle ore 22 in Piazza Duomo con il Lercara Dance Fest 4.0, che vedrà protagonisti Neja e Angemi, per una grande serata dedicata alla dance e alla musica internazionale.

Giovedì 20 agosto sarà invece la giornata maggiormente legata alla tradizione religiosa e popolare. Dalle prime ore del mattino si svolgerà, in contrada Piano Giglio, la tradizionale Fiera del Bestiame, Agricola e Pastorale. Alle ore 19, nella Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, sarà celebrata la solenne Eucaristia, seguita alle ore 20 dalla processione in onore di Maria SS. di Costantinopoli, momento centrale dei festeggiamenti e tra i più sentiti dalla comunità lercarese. A chiudere la giornata, alle ore 23:30, saranno i tradizionali giochi pirotecnici.

Dal 21 agosto prenderà poi il via il trittico dei grandi concerti gratuiti in Piazza Duomo, tutti con inizio alle ore 22. Venerdì 21 agosto salirà sul palco Natale Galletta, una delle voci più amate della musica melodica italiana.

Sabato 22 agosto sarà la volta di Serena Brancale, tra le artiste più apprezzate e originali della scena musicale contemporanea, che farà tappa a Lercara Friddi con il suo “Sacro Tour 2026”.

Gran finale domenica 23 agosto con Bianca Atzei, protagonista dell’ultima grande serata musicale della Festa di Maria SS. di Costantinopoli.

Le dichiarazione del sindaco e degli assessori

La Festa di Maria SS. di Costantinopoli – sottolinea il sindaco Luciano Marino – rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per la nostra comunità. Abbiamo voluto costruire un programma capace di unire fede, tradizione, spettacolo e partecipazione, accogliendo al meglio quanti sceglieranno di vivere questi giorni insieme a noi».

A fare eco al primo cittadino, l’assessore alla Cultura Rosario Fabio Oliveri che evidenzia il legame con il territorio: «Questa festa racconta profondamente l’identità di Lercara Friddi. Accanto alla devozione e alle tradizioni, abbiamo voluto offrire appuntamenti culturali, musicali e di spettacolo capaci di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il nostro paese».

L’assessore alle Attività ricreative e sportive Rosaria Rizzo esprime invece l’importanza della condivisione comunitaria: «Abbiamo lavorato per offrire momenti di aggregazione e svago rivolti a tutte le generazioni. Vogliamo – aggiunge Rizzo – che questi giorni siano vissuti pienamente dalla comunità, in un clima di festa, partecipazione e condivisione».

Infine, l’assessore alle Attività produttive Ciro Caltabellotta pone l’accento sulle opportunità economiche: «Una manifestazione di questa portata rappresenta anche un’importante occasione per il tessuto economico e commerciale locale. L’arrivo di tanti visitatori può generare opportunità per le nostre attività e contribuire alla promozione di Lercara Friddi e delle sue eccellenze».