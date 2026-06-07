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Sparito nel nulla a San Cipirello: appello disperato per trovare Domenico

di Gaetano Ferraro
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Sparito nel nulla a San Cipirello: appello disperato per trovare Domenico

È scomparso da sabato mattina e di lui non si ha più alcuna notizia: Domenico Miraglia, 44 anni, residente a San Cipirello, ha fatto perdere le proprie tracce intorno alle 9:30 al bivio di Grisi, sulla strada provinciale 2, dove il padre lo aveva accompagnato in attesa del suo datore di lavoro.

Domenico, nato a Partinico il 7 maggio 1981, stava raggiungendo il luogo di lavoro quando è sparito nel nulla. Dopo essere stato lasciato al bivio, nessuno lo ha più visto né sentito. La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa presso la stazione dei carabinieri di San Cipirello.

Come è vestito Domenico Miraglia e come segnalare avvistamenti

Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una tuta nera e arancione del marchio Givova. Chiunque lo avesse visto o disponesse di informazioni utili è invitato a contattare il figlio Nicolò al numero 324 894 6955 oppure a rivolgersi direttamente ai carabinieri.

I familiari e i residenti della valle dello Jato attendono notizie, sperando in un rapido ritrovamento.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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