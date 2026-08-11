Topi nel magazzino alimentare di un discount, distrutti 97 tonnellate di alimenti nel Palermitano

Un’operazione a tappeto dei carabinieri tra Carini, Cinisi, Capaci e Isola delle Femmine si è conclusa con un arresto, una pistola arrugginita ritrovata su un marciapiede e la distruzione di 97 tonnellate di alimenti contaminati dai roditori. Al servizio hanno partecipato i militari della Compagnia di Carini, la Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e i cinofili di Palermo.

A Carini i militari hanno fermato in flagranza un uomo di 50 anni, originario di Palermo e già conosciuto dalle forze dell’ordine, che era sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima. Dopo che il dispositivo di radiolocalizzazione della donna aveva attivato l’allarme, l’uomo si sarebbe presentato nell’abitazione dell’ex moglie, una sessantenne palermitana, minacciando di appiccare il fuoco ai locali e alle persone lì presenti con del liquido infiammabile. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Il gip del Tribunale di Palermo ha successivamente confermato il provvedimento, disponendo il carcere.

Nel corso dei controlli, effettuati insieme al Nas e al personale dell’Asp di Palermo, è stata sospesa l’attività di un magazzino alimentare sempre a Carini, con una sanzione di 2mila euro a carico dei responsabili. La struttura, punto di rifornimento siciliano per una catena di discount, ha dovuto smaltire volontariamente 97 tonnellate di prodotti alimentari, risultati contaminati dalla presenza di roditori nei locali.

A Cinisi è scattata un’altra multa da 2mila euro, questa volta nei confronti del gestore di una struttura ricettiva che non applicava correttamente le procedure Haccp. Nella stessa località, in via della Tonnara, un passante ha trovato e segnalato al 112 una pistola a tamburo arrugginita e parzialmente smontata, con due cartucce ancora all’interno: l’arma è stata sequestrata dai carabinieri.

I controlli, secondo quanto riferito, rientrano in un piano più ampio di vigilanza sul territorio che continuerà nelle prossime settimane tra i comuni della zona.