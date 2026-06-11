Cronaca

Ancora fuoco alla Sicily by Car: 11 mezzi distrutti in via San Lorenzo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Ancora fuoco alla Sicily by Car: 11 mezzi distrutti in via San Lorenzo

Un nuovo incendio doloso ha colpito nella notte la sede palermitana di Sicily by Car: le fiamme, divampate intorno alle 2.30 nel parcheggio all’aperto del deposito di via San Lorenzo, hanno distrutto o danneggiato undici veicoli tra autovetture e furgoni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

I mezzi coinvolti nel rogo sono nove automobili e due furgoni. I pompieri hanno lavorato per contenere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre aree della struttura. Le cause sono formalmente in corso di accertamento, ma gli investigatori propendono già per la pista dolosa.

Sicily by Car nel mirino: il terzo attacco in pochi mesi

L’episodio si inserisce in una sequenza di attacchi che da mesi colpisce l’azienda fondata da Tommaso Dragotto. Il 21 marzo scorso, ignoti avevano esploso colpi di kalashnikov all’interno dello stesso deposito di via San Lorenzo. Il 27 maggio, invece, era toccato al nuovo spazio espositivo di Villagrazia di Carini, inaugurato appena venti giorni prima: una ventina di vetture erano state distrutte dalle fiamme in quell’occasione.

Quello di stanotte è dunque il terzo raid consecutivo. Gli investigatori lavorano per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica di una serie di atti che per metodi e cadenza riconduce a un tentativo sistematico di estorsione.

L’azienda: “Non ci piegheremo al racket”

Sicily by Car è una delle principali realtà dell’autonoleggio in Italia: fondata nel 1963, conta oggi una flotta di circa 14.000 veicoli e un fatturato superiore ai 136 milioni di euro. Di fronte agli attacchi, Dragotto ha ribadito che l’azienda non cederà alle intimidazioni e continuerà a investire in Sicilia.

Tre episodi in meno di tre mesi, con metodi sempre più violenti: un’escalation che le autorità non possono ignorare.

Consigliati per te

  1. Incendio nella notte alla Sicily by Car di Carini: distrutte dieci vetture, indagini in corso
  2. Incendio doloso al parcheggio di Sicily by Car, Dragotto: «Ripresi tre giovani dalle telecamere»
  3. Terrore tra i negozianti di Sferracavallo e San Lorenzo: la polizia ferma un 22enne, caccia agli altri della banda
  4. Donna travolta e uccisa da un Tir a Palermo, il consigliere: «I mezzi pesanti via dal quartiere, basta morti»
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Al Policlinico di Palermo una tecnica salva il piede diabetico: niente amputazione
Palermo Salute e Sanità
Mafia e droga tra la Sicilia e Malta, scatta il blitz con 15 arresti
Mafia e droga tra la Sicilia e Malta, scatta il blitz con 15 arresti
Catania Cronaca
È ufficiale: il concerto di Capodanno della Rai sarà a Palermo
È ufficiale: il concerto di Capodanno della Rai sarà a Palermo
Eventi Palermo
Da Jovanotti ai Pooh, Palermo è la capitale dei concerti di quest'estate
Da Jovanotti ai Pooh, Palermo è la capitale dei concerti di quest’estate
Eventi Palermo
Si ispira al sole caldo della Sicilia il nuovo singolo del percussionista siciliano Pier Avellino, in collaborazione con il violinista Vincent Palazzo
Comunicati stampa