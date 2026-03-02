Cronaca

Tamponamento tra due tir e un’auto sulla A29: traffico bloccato a Isola delle Femmine

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un pomeriggio da dimenticare per gli automobilisti diretti verso il capoluogo. Intorno alle 13:30, un violento tamponamento a catena ha paralizzato la circolazione lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, precisamente all’altezza delle gallerie di Isola delle Femmine.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi: due pesanti e una vettura. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta tempestivamente sul posto. Sebbene l’impatto abbia causato ingenti danni ai veicoli, le notizie sul fronte sanitario sono rassicuranti: nessuno dei conducenti avrebbe riportato lesioni di grave entità.

Il vero nodo critico resta però la viabilità. L’incidente ha innescato code chilometriche che hanno reso difficoltoso persino l’arrivo dei mezzi di soccorso del 118. Al momento, si transita su un’unica corsia di marcia per consentire i rilievi e la rimozione dei detriti. Per evitare di rimanere intrappolati nel tappo di auto all’ingresso della città, si raccomanda caldamente di utilizzare l’uscita obbligatoria a Carini e procedere lungo percorsi alternativi.

Non è l’unico incidente avvenuto in Sicilia nelle ultime ore due i più gravi sono avvenuti nel trapanese e in provincia di Agrigento. I due incidenti hanno provocato la morte di due giovani.

News suggerite per te:

  1. Dolore a Isola delle Femmine: Emanuela, mamma di due bimbi morta all’improvviso
  2. Incidente sulla A29 in galleria, quattro mezzi coinvolti: feriti e traffico bloccato
  3. Incidente stradale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Doppio dramma sulle strade siciliane, morti due giovani
Cronaca In primo piano
Blatte vive e morte nel ristorante del centro commerciale, chiusura e multa
Cronaca
Amat assume 50 autisti interinali: revocata la gara per 110 conducenti
Economia&Lavoro
Mondello tra splendore e legalità: il caso della spiaggia di Palermo finisce sulle pagine del The Guardian
Società
Autovelox in azione sulla Messina-Palermo e Messina-Catania
Cronaca