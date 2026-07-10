Muore un ragazzo di 31 anni, Castellammare in lutto per Alessandro

Si terranno oggi, venerdì 10 luglio alle ore 16, nella chiesa di San Paolo a Castellammare del Golfo, i funerali di Alessandro Vaccaro, 31 anni, scomparso ieri. La notizia è stata diffusa dai familiari.

Vaccaro era conosciuto in città come titolare di un’attività specializzata in articoli per la pesca, un lavoro nato dalla sua passione personale e portato avanti con dedizione negli anni. Chi lo conosceva lo descrive come una persona attenta e disponibile.

Il cordoglio della comunità

Alla notizia della scomparsa, Castellammare del Golfo si è stretta attorno alla famiglia Vaccaro: alla madre Antonina Cascio, al padre Francesco Vaccaro, al fratello Gianni e alla sorella Marina sono giunte le condoglianze di tutta la comunità cittadina.

Una perdita definita improvvisa e grave, che ha colpito profondamente quanti conoscevano Alessandro. Oggi pomeriggio la città potrà stringersi alla famiglia per l’ultimo saluto.