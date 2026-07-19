Trappeto, il sindaco: “La Ciammarita è balneabile, mare eccellente”

“La nostra splendida spiaggia della Ciammarita è balneabile e i turisti possono continuare a goderne in tranquillità”. Il sindaco di Trappeto Santo Cosentino interviene in merito agli articoli di stampa apparsi recentemente sul report diffuso da Goletta Verde di Legambiente. Al primo cittadino, in qualità di massima autorità sanitaria locale, preme fare definitiva chiarezza, per smentire le notizie allarmistiche e rassicurare pienamente la cittadinanza, i diportisti e i turisti: il mare di Trappeto e la bella spiaggia della Ciammarita non sono inquinati e sono balneabili.

“L’Amministrazione Comunale agisce sulla base di criteri scientifici e trasparenza legislativa. Gli unici accertamenti dotati di valore legale e validità istituzionale per stabilire la qualità delle acque di balneazione, e conseguenti decisioni amministrative, sono quelli eseguiti capillarmente e regolarmente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e validati dal Ministero della Salute”, ha aggiunto Cosentino.

L’ASP effettua campionamenti periodici ogni trenta giorni nei punti stabiliti ufficialmente dall’Assessorato Regionale della Salute, applicando i rigidi parametri previsti dal D.Lgs 116/2008 e dal DM 30 marzo 2010.

I dati ufficiali e pubblici del Ministero della Salute, accessibili a chiunque sul Portale acque istituzionale, spazzano via ogni dubbio. La classificazione del mare, in località Ciammarita, allo stato attuale, così come emerge dai documenti ufficiali, è formalmente decretata come “eccellente” e pienamente balneabile per l’intera stagione.

I dati dei campionamenti ASP

Per certificare la totale sicurezza del litorale trappetese, si rendono noti i dettagli dei verbali ufficiali rilasciati dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Palermo per i punti di prelievo del territorio (Lido Trappeto, Località Ciammarita, Ovest Torrente Pinto):

Verbale n. 74/CAMP/26 (campionamento del 12/05/2026): valori pari a 0 su tutti i punti di prelievo, certificati dal dirigente biologo dell’ASP

Verbale n. 88/CAMP/26 (campionamento del 09/06/2026): purezza dell’acqua confermata con un altro 0 assoluto nei parametri microbiologici su tutte le stazioni

Verbale n. 112/CAMP/26 (campionamento del 08/07/2026, il più recente): tutti i parametri si attestano su livelli minimi e ampiamente virtuosi

Alla Ciammarita si registrano infatti “0” per gli Enterococchi intestinali e appena “20” per l’Escherichia coli, a fronte di un limite di legge massimo e ben più tollerante fissato a 500/100 ml. I campionamenti continueranno nel corso di tutto l’anno.

“Ad ulteriore garanzia della tutela ambientale del nostro mare, desidero rassicurare la comunità sul fatto che il depuratore comunale è perfettamente funzionante. L’impianto è stato oggetto di un importante potenziamento strutturale recente e viene sottoposto a controlli periodici rigorosi che ne attestano la totale efficienza nel trattamento delle acque reflue”, ha continuato Cosentino.

“Le rilevazioni estemporanee eseguite da associazioni private, quale quella effettuata da Goletta Verde, che avvengono sulla base di scelte contingenti, si basano su metodologie diverse e spesso fotografano situazioni specifiche che non rispecchiano affatto la reale, certificata e complessiva qualità dello specchio d’acqua destinato stabilmente ai bagnanti. Per quanto mossi da intenti civici, tali indagini non possiedono i criteri di affidabilità e sistematicità delle indagini dell’ASP. L’invito rivolto a cittadini e turisti è quello di affidarsi esclusivamente ai dati diramati dagli organi dello Stato e di continuare a godere con assoluta e totale serenità del mare cristallino di Trappeto”.