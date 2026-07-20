C’è l’alga tossica a Vergine Maria, allerta per i bagnanti dal Comune

L’Amministrazione comunale rende noto che, a seguito della comunicazione trasmessa dalle Autorità sanitarie e ambientali competenti in merito alla presenza di una fioritura di Ostreopsis cf. ovata nel tratto costiero della località Vergine Maria, è stato pubblicato un apposito avviso rivolto alla cittadinanza.

La pubblicazione dell’avviso è finalizzata a garantire la massima informazione e trasparenza nei confronti della popolazione, in conformità alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, a seguito del rilevamento di una concentrazione dell’alga riconducibile alla fase di allerta prevista dai protocolli di monitoraggio.

«Il nostro obiettivo – dichiara l’assessore all’Igiene Pubblica, Fabrizio Ferrandelli – è assicurare una corretta informazione ai cittadini affinché possano adottare comportamenti prudenti e consapevoli. Desidero rassicurare la popolazione che, allo stato attuale, non è stato disposto alcun provvedimento di divieto di balneazione, poiché la presenza di Ostreopsis cf. ovata non determina automaticamente l’inibizione della balneazione secondo la normativa vigente.

Si tratta – prosegue l’assessore – di una misura di carattere esclusivamente precauzionale. In particolari condizioni meteomarine, soprattutto in presenza di vento e mare mosso, può infatti verificarsi la dispersione nell’aria di aerosol contenente tossine o frammenti cellulari dell’alga, con possibili effetti transitori quali irritazione delle vie respiratorie e degli occhi, tosse, mal di gola, cefalea e malessere generale, in particolare nei soggetti più fragili».

L’Amministrazione comunale raccomanda pertanto di evitare la permanenza prolungata nell’area interessata durante le ore più calde o in presenza di condizioni meteomarine che favoriscano la formazione di aerosol marino. Si invita, altresì, a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie o allergiche, nonché da condizioni di immunodepressione.

Il Comune continuerà a seguire costantemente l’evoluzione del fenomeno in stretto raccordo con le Autorità sanitarie e ambientali competenti, assicurando alla cittadinanza tempestivi aggiornamenti qualora si rendessero necessari ulteriori provvedimenti o misure a tutela della salute pubblica.