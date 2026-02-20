Tragedia sulla SS113: Trabia si ferma per l’ultimo saluto a Ignazio, travolto durante un posto di blocco

Una folla commossa e silenziosa ha avvolto nel suo abbraccio Trabia, riunita per i funerali di Ignazio Cortese, il ventenne la cui vita è stata tragicamente spezzata in un assurdo incidente stradale a Buonfornello. La chiesa non è bastata a contenere il dolore di amici, parenti e semplici cittadini, ancora increduli per una morte avvenuta in circostanze tanto drammatiche quanto paradossali.

Il giovane si trovava a bordo della sua Fiat Panda lungo la statale 113, nel tratto tra Campofelice di Roccella e lo svincolo autostradale, quando era stato accostato per un normale controllo dei Carabinieri. Proprio in quegli istanti, una Mercedes guidata da un ventiquattrenne — risultato poi essere un militare dell’Arma fuori servizio — è piombata sul mezzo ad alta velocità, rendendo l’impatto fatale.

Mentre per Ignazio non c’è stato nulla da fare, si continua a sperare per l’amico che viaggiava con lui, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Le indagini, affidate alla Polizia Stradale, procedono spedite per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, il conducente della Mercedes è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.