Cronaca

Notte di terrore a Misilmeri: anziana immobilizzata e rapinata in casa

di Redazione Web
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Scoperti 39 furbetti del Reddito di cittadinanza nel Palermitano dai Carabinieri di Misilmeri

Attimi di puro terrore per una donna anziana di Misilmeri, sorpresa nel sonno da due intrusi entrati in casa dopo essersi arrampicati sulle tubazioni esterne del palazzo. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in una traversa compresa tra via Ortobotanico e via Verdi: per motivi di sicurezza l’indirizzo esatto non viene diffuso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, ad agire sarebbero stati due uomini. Una volta dentro, uno dei due avrebbe bloccato la donna mentre il complice perquisiva le stanze in cerca di contanti e oggetti di valore.

Conclusa l’incursione, i due sono fuggiti portando via denaro e alcuni preziosi custoditi in casa. Solo dopo la loro fuga la vittima è riuscita a liberarsi.

Per chiedere aiuto, la donna si è sporta dal balcone gridando, attirando l’attenzione dei residenti della zona. Sono stati i vicini ad avvisare i Carabinieri della stazione locale, intervenuti rapidamente sul posto. È stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118: i sanitari hanno medicato alcune abrasioni riscontrate sul corpo dell’anziana.

Ora i Carabinieri lavorano per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Tra gli elementi al centro degli accertamenti ci sono anche le immagini delle eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

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