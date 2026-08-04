Centrato da un tir mentre è in scooter: la vittima è il 28enne Salvatore Firemi

Un altro lutto sulle strade di Palermo. Questa mattina, intorno alle 10, un motociclista di 28 anni, Salvatore Firemi, ha perso la vita in via Montepellegrino, all’altezza del mercato ortofrutticolo, dopo essere stato investito da un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Kymco in direzione piazza Giachery quando è stato centrato da un tir che percorreva la stessa arteria. Per Firemi non c’è stato nulla da fare: le lesioni provocate dall’urto non gli hanno lasciato scampo e il decesso è avvenuto praticamente sul colpo. Sulla dinamica esatta dello scontro sono ancora in corso le verifiche.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, che hanno preso in carico la gestione dell’emergenza e avviato i rilievi utili a chiarire come si sia svolto l’impatto. Nel frattempo il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione, per consentire i soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Lo stop alla circolazione su via Montepellegrino ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla mobilità del quartiere: si registrano code chilometriche e rallentamenti che si sono propagati anche alle strade adiacenti, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti in transito nella zona.