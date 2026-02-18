Cronaca

Ragazzo di 21 anni precipita in una scarpata di 10 metri, è gravissimo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Momenti di paura ieri sera a Santa Flavia. Intorno alle 20:20, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute d’urgenza in via Sant’Ignazio di Loyola per soccorrere un ragazzo di 21 anni precipitato in una scarpata.

Il giovane è caduto per circa dieci metri, finendo in un punto impervio. Il personale VVF è riuscito a raggiungere il ferito, prestando la prima assistenza e organizzando le manovre di risalita per riportarlo sul piano stradale.

Ad attenderlo c’era il personale medico del 118. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale: l’ingresso nel nosocomio è avvenuto in codice rosso a causa dei traumi riportati nella caduta.

