Scoppia bombola del gas in casa, marito e moglie in codice rosso

Notte di paura a Licata, nell’agrigentino, dove un’esplosione ha squarciato il silenzio intorno alle 3 del mattino. Teatro del drammatico evento un appartamento situato in via Carso, nelle immediate vicinanze del Rettifilo Garibaldi. Una bombola di gas è esplosa provocando un violento incendio e una deflagrazione che ha fatto tremare l’intera zona.

Nell’abitazione si trovavano due coniugi, un uomo di 65 anni e sua moglie di 60, che sono rimasti coinvolti nell’esplosione. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Il marito ha riportato diverse ustioni sul corpo ma, fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita. La moglie, pur non avendo riportato lesioni gravi, è stata ricoverata in stato di shock.

L’esplosione, secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas presente nell’abitazione. La violenza della deflagrazione è stata tale da devastare completamente l’appartamento e arrecare seri danneggiamenti anche all’immobile adiacente. Frammenti e detriti sono precipitati sulla strada sottostante, colpendo e danneggiando in modo significativo due automobili parcheggiate lungo il marciapiede.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, supportati da squadre del comando provinciale di Agrigento e dall’autoscala. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore: ancora alle 7.30 del mattino i pompieri erano all’opera sul posto. Presenti anche i militari della Guardia di Finanza che, dopo aver agevolato le operazioni di evacuazione e soccorso, si sono occupati di raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

In via precauzionale, tutti gli inquilini dello stabile sono stati evacuati. Intorno alle 8.25, i tecnici dei vigili del fuoco erano ancora impegnati nelle verifiche strutturali per accertare l’agibilità dei due edifici coinvolti. Per l’immobile dove si è verificata l’esplosione, secondo le prime valutazioni, l’agibilità risulterebbe gravemente compromessa.