Operazione antidroga a Palermo: sei arresti e quattro denunce tra Brancaccio, Sperone e Borgo Vecchio

Un’intensa attività di contrasto allo spaccio condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo ha portato a sei arresti e quattro denunce in diversi quartieri della città. Le operazioni, che hanno interessato Brancaccio, Sperone, Borgo Vecchio, Falde e Oreto, hanno consentito di smantellare altrettanti punti di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.

A Brancaccio, la stazione locale ha colto in flagrante un uomo di 36 anni, pregiudicato e già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il fermato stava cedendo uno stupefacente in piazza Ignazio Celona quando i militari sono intervenuti, recuperando la dose di hashish appena venduta. La perquisizione personale ha poi rivelato ulteriori quattro involucri di crack e oltre due grammi di hashish. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Scenario simile allo Sperone, dove in largo Scurti i carabinieri delle stazioni di Brancaccio e Villagrazia hanno fermato due giovani di 26 e 28 anni, entrambi senza precedenti penali. Le attività di osservazione avevano già documentato un collaudato sistema di cessione con la droga occultata tra la vegetazione di una siepe. Il blitz ha portato al sequestro di 12 dosi di crack, 7 di cocaina e 2 di hashish, oltre a denaro contante riconducibile all’attività illecita.

A Borgo Vecchio, in largo Alfano, i militari della stazione Centro e del Nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi hanno bloccato un 53enne con precedenti, sorpreso a prelevare dosi di droga dall’abitacolo di un’auto per consegnarle ad acquirenti che si disperdevano rapidamente tra i vicoli del quartiere. Sequestrate 7 dosi di cocaina e 235 euro in contanti.

Più movimentato l’intervento al quartiere Falde, dove due fratelli di 21 e 26 anni sono finiti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo aver sorpreso il più giovane mentre cedeva cocaina, i carabinieri hanno esteso i controlli all’abitazione, trovando nel frigorifero 42 dosi di hashish e del denaro. Durante le fasi di fermo, i due hanno aggredito i militari, che li hanno comunque bloccati.

Sul fronte delle denunce, in piazza Don Bosco i carabinieri della stazione Crispi hanno segnalato un minorenne già noto alle forze dell’ordine, trovato con 25 dosi di hashish pronte alla vendita. Nella stessa zona è stato deferito anche un 17enne colto in flagrante mentre cedeva due dosi. Nel quartiere Oreto, invece, un 32enne pregiudicato e un 22enne sono stati denunciati per spaccio: le perquisizioni successive hanno permesso di recuperare 13 dosi di hashish, un panetto della stessa sostanza superiore ai 100 grammi e circa 100 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Il materiale sequestrato è stato trasmesso al Laboratorio analisi del comando provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.