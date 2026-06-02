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Tragico incidente a Pantelleria, 52enne in coma al Civico di Palermo

di Redazione Web
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Un uomo di 52 anni è in coma all’ospedale Civico di Palermo dopo essersi ribaltato con la sua auto sull’isola di Pantelleria. Giuseppe Guida, titolare di un’impresa di pompe funebri dell’isola, lotta tra la vita e la morte dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18:30.

Lo schianto si è verificato all’incrocio tra via Roma e via Maggiuluvedi, nella zona del dissalatore. Guida era alla guida di una Lancia Musa quando ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’alta velocità. Tra le cause, ancora sotto accertamento.

Il primo a dare l’allarme è stato un automobilista che lo seguiva. In pochi minuti sono arrivati carabinieri, 118 e vigili del fuoco del distaccamento locale.

## Tre minuti per arrivare, lamiere tagliate per liberarlo

«Siamo arrivati dopo tre minuti — racconta il comandante Gianni Culoma — perché una nostra squadra si trovava nei paraggi, dove aveva appena concluso un altro intervento». Per estrarre Guida dall’abitacolo è stato necessario tagliare le lamiere. L’uomo presentava ferite in diverse parti del corpo.

Dopo la stabilizzazione al pronto soccorso dell’ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria, è stato disposto il trasferimento in elicottero al Civico di Palermo. Le condizioni sono apparse subito gravissime.

Un primo tentativo di risveglio dal coma, secondo quanto riferito da un familiare, non ha avuto esito positivo. I medici proveranno nuovamente nelle prossime ore.

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