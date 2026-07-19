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Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo, muore il 38enne Alessandro Vecchio

di Redazione Web
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Un nuovo lutto scuote Palermo, dove nella notte un incidente stradale ha portato via un’altra vita sulle strade cittadine. Alessandro Vecchio, 38 anni, di Villabate, ha perso la vita in viale Regione Siciliana dopo essersi schiantato contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania.

La dinamica e i soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo della vettura, e un’ambulanza del 118, il cui equipaggio ha tentato una disperata manovra di rianimazione. Per il trentottenne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della sezione infortunistica della polizia municipale, chiamata a ricostruire le cause e la dinamica esatta dello schianto che è costato la vita all’automobilista.

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