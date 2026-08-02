Cane rinchiuso sul balcone sotto il sole a Misilmeri: sequestrato dai carabinieri, proprietaria denunciata

Chiuso su un balcone stretto, esposto al sole nelle ore più calde di un’estate già rovente: un cane a Misilmeri ha vissuto giorni di sofferenza prima che l’attenzione di alcuni passanti gli restituisse una via di fuga. Ieri i carabinieri della compagnia di Misilmeri sono intervenuti per liberare l’animale, sequestrarlo e affidarlo ai veterinari dell’Asp. Per la proprietaria è arrivata una denuncia per maltrattamento di animali.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, colpiti dalle condizioni in cui si trovava l’animale: rinchiuso in uno spazio angusto, senza possibilità di ripararsi adeguatamente dal caldo torrido di queste settimane. Le loro segnalazioni hanno portato sul posto la sezione radiomobile della compagnia di Misilmeri.

I militari hanno constatato la situazione di degrado in cui viveva il cane e hanno proceduto al sequestro immediato. L’animale è stato affidato alle cure dei veterinari dell’Asp, mentre per la proprietaria è scattata la denuncia per il reato di maltrattamento di animali.

La vicenda ha raggiunto una platea più ampia grazie a Enrico Rizzi, noto sui social per il suo impegno a favore degli animali, che l’ha rilanciata sollecitando l’intervento delle forze dell’ordine.

“Il cane che viveva recluso giorno e notte su un balcone di Misilmeri è stato appena portato via. L’animale è stato affidato a un rifugio e alcuni cittadini si stanno già attivando per cercargli una nuova famiglia che possa regalargli la vita che merita. Questa è la notizia più bella: da oggi è al sicuro. I proprietari spero che presto risponderanno davanti all’autorità giudiziaria del reato di maltrattamento di animali”, ha scritto Rizzi sui social.

Dopo il sequestro, il cane è stato trasferito in un rifugio, dove potrà ricevere le cure necessarie dopo le settimane trascorse sul balcone. Diversi cittadini si sono già attivati per trovargli una nuova casa, mentre la vicenda giudiziaria nei confronti della proprietaria seguirà il suo corso davanti all’autorità competente.