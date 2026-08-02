Smontano un appartamento vuoto pezzo per pezzo: bloccati dalla Polizia a Palermo

Un residente sente rumori sospetti arrivare da una casa che sa essere senza inquilini. Chiama il 113. Pochi minuti dopo, gli agenti fanno irruzione e trovano due persone armate di martello e cacciavite, impegnate a staccare uno per uno gli infissi dell’immobile.

È successo nel quartiere Oreto, a Palermo, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni, originario della città, e una donna di 29 anni. Per entrambi l’accusa è di tentato furto aggravato.

A dare l’allarme è stata una persona che vive nella zona. Insospettita dai rumori provenienti da un appartamento momentaneamente senza inquilini, ha contattato il Commissariato “Oreto-Stazione” e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le due squadre sono intervenute rapidamente, riuscendo a cogliere sul fatto i due sospetti prima che potessero allontanarsi con la refurtiva.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, la scena era inequivocabile: strumenti da scasso sparsi ovunque e diversi infissi già rimossi dalle loro sedi. L’uomo, con l’aiuto della complice, aveva praticamente terminato di staccare la struttura in metallo di una veranda.

Gli agenti hanno interrotto l’azione prima che i due riuscissero a scappare. Tutti gli infissi smontati sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario dell’abitazione.

L’uomo e la donna sono stati condotti in caserma e, al termine degli accertamenti, l’arresto è stato validato dal giudice.