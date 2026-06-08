Cronaca

Si sporge per un selfie e precipita nel vuoto: 20enne palermitano grave

di Redazione Web
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Si sarebbe sporto di qualche centimetro di troppo per immortalare il panorama sul golfo, e quel gesto gli è quasi costato la vita. Andrea S., palermitano di 20 anni, è precipitato ieri sera intorno alle 20 dal belvedere di Monte Echia, nel cuore di Napoli, ed è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vecchio Pellegrini.

L’ipotesi prevalente, riportata da Il Mattino e ancora al vaglio degli investigatori, è quella di un incidente: il giovane — che aveva compiuto 20 anni lo scorso 14 marzo — avrebbe perso l’equilibrio mentre tentava di scattare un selfie sull’area panoramica. L’impatto è stato violento. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto e lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso.

Indagini a Monte Echia: si cercano testimoni e immagini

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini riprese nei momenti precedenti all’incidente: Monte Echia, che si affaccia sul golfo di Napoli con vista sul Castel dell’Ovo, è uno dei belvedere più frequentati dai turisti in città.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico del giovane palermitano, le cui condizioni restano gravi.

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