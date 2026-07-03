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Palermo, pitbull abbandonato su un terrazzo sotto il sole: salvato Toretto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Aveva solo il cielo come tetto e nessuno che si prendesse cura di lui. Toretto, un pitbull maschio di 11 anni, è stato trovato denutrito e completamente abbandonato su una terrazza esposta al sole, senza un filo d’ombra a proteggerlo. A salvarlo sono state le guardie zoofile dell’OIPA di Palermo, giunte sul posto dopo una segnalazione e che hanno disposto il sequestro dell’animale.

Un accesso quasi impossibile

Raggiungere quel terrazzo non è stato semplice nemmeno per gli operatori: una scala a chiocciola stretta e ripidissima portava all’unico spazio in cui Toretto viveva. Per un cane anziano, di grossa taglia e già provato nel fisico, quella scala rappresentava un ostacolo insormontabile. Il pitbull non avrebbe mai potuto percorrerla da solo per cercare riparo o raggiungere l’abitazione.

Sul terrazzo, il cane non disponeva né di cibo né di acqua, esposto al caldo torrido di questi giorni senza alcuna forma di protezione. Le condizioni igienico-sanitarie dell’area erano al limite del degrado, con l’intera superficie ricoperta di escrementi.

Le condizioni fisiche di Toretto

A preoccupare le guardie zoofile non è stato solo il contesto in cui l’animale viveva, ma anche il suo stato di salute. Toretto presentava ampie zone di alopecia sulla coda e una ferita infetta nella zona perianale, costantemente circondata da mosche.

“Speriamo trovi una famiglia amorevole”

A raccontare l’intervento è Irene Siragusa, coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Palermo: “Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a una situazione complessa, con un cane detenuto in condizioni terribili e veramente molto debilitato. Il nostro intervento è stato necessario per restituire sicurezza, salute e dignità a Toretto che, una volta concluso l’iter previsto dalla legge, speriamo possa trovare una famiglia amorevole che lo accolga”.

Ora per Toretto si apre l’iter legale previsto in questi casi, in attesa che possa finalmente lasciarsi alle spalle mesi di sofferenza e trovare una casa vera.

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