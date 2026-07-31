Cronaca

Palermo, allerta arancione per incendi e caldo il 1° agosto

di Redazione Web
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Trentasette gradi percepiti e rischio incendi in preallerta: la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso valido dalle 00:00 del 1° agosto e per le 24 ore successive.

Per Palermo, l’allerta riguarda sia il fronte degli incendi che quello delle temperature. Sul primo punto, il livello è di preallerta, contrassegnato dal colore arancione, con una pericolosità definita “media”.

Sul fronte del caldo, la giornata di domani si preannuncia impegnativa: la temperatura massima percepita è stimata in 37 gradi centigradi, corrispondente al livello 2 della scala di allerta.

L’avviso, diffuso dalla Protezione Civile Regionale, invita alla prudenza sia per il rischio legato agli incendi boschivi sia per le conseguenze delle ondate di calore sulla popolazione, in particolare sulle fasce più fragili.

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