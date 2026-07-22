Cronaca

Incendio tra Pioppo e Monreale, chiusa la Strada Statale 186

di Redazione Web
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A causa di un incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 “Di Monreale” dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alternativo sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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