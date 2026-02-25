Cronaca

Cade in mare vicino ai Cantieri Navali, paura all’Acquasanta: uomo recuperato dai sommozzatori

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Pomeriggio di soccorsi nel quartiere Acquasanta a Palermo. Intorno alle 17:10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un molo situato nei pressi dei Cantieri Navali per trarre in salvo un uomo di 60 anni finito accidentalmente in acqua.

L’operazione di recupero è stata coordinata dal Nucleo Sommozzatori, con il supporto delle squadre di terra. Una volta riportato sulla terraferma, l’uomo è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118 per i controlli e le cure del caso. Non sono ancora note le dinamiche che hanno causato la caduta.

Scopri di più da Diretta Sicilia

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

News suggerite per te:

  1. Paura in viale Regione Siciliana: auto ribaltata vicino via Belgio, donna in ospedale e Circonvallazione paralizzata
  2. Cane cade in un canale interrato: salvato dai vigili del fuoco dopo 24 ore nel Palermitano
  3. A Palermo arriva la ruota panoramica di Natale vicino al mare
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ponte Corleone, via al montaggio della carpenteria: “Giornata storica per Palermo”
Cronaca
Storymakers in concorso con due documentari al Premio Film Impresa 2026
News
Mala movida, controlli a tappeto: 245 persone in un locale che poteva ospitarne 160
Cronaca
Morto a trent’anni Andrea Maira: il cordoglio della comunità
Cronaca
Trionfo balestratese allo Storico Carnevale a Cavallo di Corleone: Gianluca e Sofia incantano con “La leggenda delle Teste di Moro”
Belle Storie