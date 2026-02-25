Cade in mare vicino ai Cantieri Navali, paura all’Acquasanta: uomo recuperato dai sommozzatori

Pomeriggio di soccorsi nel quartiere Acquasanta a Palermo. Intorno alle 17:10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un molo situato nei pressi dei Cantieri Navali per trarre in salvo un uomo di 60 anni finito accidentalmente in acqua.

L’operazione di recupero è stata coordinata dal Nucleo Sommozzatori, con il supporto delle squadre di terra. Una volta riportato sulla terraferma, l’uomo è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118 per i controlli e le cure del caso. Non sono ancora note le dinamiche che hanno causato la caduta.