Palermo, arriva il momento clou: si varano i ponti laterali del Ponte Corleone

Nell’ambito dei lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto, lungo Viale Regione Siciliana, sono in programma le operazioni di varo dell’impalcato lato Trapani (carreggiata monte), una delle fasi più significative e complesse dell’intervento infrastrutturale.

Le attività si svolgeranno, salvo condizioni meteorologiche avverse o sopravvenute esigenze tecnico-operative, tra il 6 e il 14 luglio, con le operazioni di sollevamento dei macro-conci previste nelle giornate del 9, 10 e 13 luglio, a partire dalle ore 4.30.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni di massima sicurezza, durante le fasi di movimentazione della gru e della posa degli elementi strutturali saranno effettuate temporanee interruzioni della circolazione lungo Viale Regione Siciliana, in direzione Catania, mediante procedure di “stop and go”, limitate al tempo strettamente necessario.

Sarà inoltre temporaneamente interdetta al traffico la strada di servizio adiacente alla Casa Circondariale Pagliarelli, con accesso dalla zona Baby Luna, esclusivamente durante le operazioni di varo. Sarà comunque sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e dei servizi essenziali.

Per il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’intervento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione di uno dei principali nodi della mobilità cittadina e consentirà di avvicinare il completamento di un’opera attesa da molti anni. Il varo dell’impalcato rappresenta un momento di grande valore tecnico e simbolico per la città. Dopo anni di attese, Palermo vede finalmente avanzare un’opera strategica destinata a migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e la qualità della mobilità urbana. Questo risultato è il frutto di una collaborazione istituzionale efficace tra Comune di Palermo, Regione Siciliana, Commissario di Governo, ANAS, Direzione dei lavori, imprese esecutrici e tutti gli enti coinvolti. Quando le istituzioni operano con spirito di squadra, è possibile trasformare interventi complessi in risultati concreti per i cittadini.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, le operazioni di varo costituiscono una fase particolarmente delicata che richiede un accurato coordinamento tecnico e organizzativo. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione durante le attività previste dal 9 al 14 luglio: programmare per tempo gli spostamenti e seguire le indicazioni della Polizia Municipale e del personale di cantiere contribuirà a ridurre i disagi e a garantire la sicurezza delle operazioni. Si tratta di interventi necessari che consentiranno di restituire alla città un’infrastruttura moderna, più sicura ed efficiente.

Il Comune di Palermo continuerà a informare la cittadinanza sull’andamento delle lavorazioni e sulle eventuali modifiche operative, con l’obiettivo di garantire trasparenza e ridurre al minimo i disagi durante il completamento di un’opera strategica per la mobilità cittadina.