Palermo, fugge contromano in Viale Regione, poi si barrica nel palazzo: arrestato con la droga

Senza casco e senza patente, a bordo di una moto lanciata contromano sulla circonvallazione di Palermo nelle ore di punta. La fuga è finita con l’arresto del guidatore, trovato in possesso di droga dopo un inseguimento ad alto rischio attraverso viale delle Regioni, viale Michelangelo e i corridoi di un condominio.

Tutto è iniziato quando gli agenti della polizia di Palermo hanno notato in viale delle Regione Siciliana uno scooter con due persone a bordo, entrambe prive di casco, dirette verso piazzale Einstein. All’intimazione di fermarsi, il conducente ha accelerato svoltando in via Giorgione.

Contromano tra le auto in corsa, poi la fuga a piedi nel palazzo

Ne è scaturito un inseguimento senza esclusione di rischi. Il guidatore si è immesso contromano nella corsia laterale della circonvallazione, procedendo ad alta velocità tra il traffico intenso dell’ora serale e slalomando tra i veicoli che arrivavano nel senso opposto. Ha poi imboccato viale Michelangelo, sempre contromano, ignorando la presenza di pedoni. Solo dopo aver superato lo spartitraffico ha ripreso il senso corretto di marcia.

La volante ha raggiunto la moto in via Boner. A quel punto i due sono scesi dal mezzo e sono fuggiti a piedi: il conducente ha sfondato a spallate il portone di un condominio, poi entrambi hanno salito le scale di corsa fino all’ultimo piano, bussando insistentemente agli appartamenti nel tentativo di trovare riparo. Non è servito a nulla. Gli agenti li hanno bloccati sul posto.

Il guidatore è risultato privo di patente e aveva con sé un involucro contenente droga. Per lui è scattato l’arresto.