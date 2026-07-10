Partinico, fugge da posto sono blocco, travolge una donna e fugge di nuovo: arrestato

Nel quadro della costante attività di controllo del territorio, intensificata per garantire la sicurezza stradale e prevenire i reati predatori nel territorio della Compagnia di Partinico, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni personali e inosservanza dell’obbligo di fermarsi.

I fatti si sono svolti durante un posto di controllo predisposto dai militari lungo una delle arterie principali del centro abitato. Il conducente, alla guida di un motociclo, ha ignorato l’alt intimato dalla pattuglia e ha ingaggiato una repentina fuga nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Nel fare ciò, l’uomo ha imboccato a forte velocità una via in senso vietato, perdendo il controllo del mezzo e travolgendo una passante che stava attraversando la carreggiata.

Subito dopo il violento impatto, anziché fermarsi a prestare il dovuto soccorso alla donna rimasta a terra, il centauro ha proseguito la sua marcia a tutta velocità, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Mentre la vittima veniva prontamente soccorsa e trasportata presso il locale nosocomio – dove è stata presa in cura dal personale sanitario per le lesioni riportate – è scattato il piano di ricerca. Il dispositivo di pattuglie in circuito, supportato dalla profonda conoscenza del territorio e dal tempestivo riconoscimento del fuggitivo da parte dei militari operanti, ha permesso di intercettare e bloccare il soggetto nei pressi della sua abitazione poco dopo l’accaduto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto.

Il positivo esito dell’attività istituzionale evidenzia, ancora una volta, l’importanza cruciale della capillare presenza sul territorio e della profonda conoscenza del tessuto sociale da parte dei militari delle Stazioni dell’Arma