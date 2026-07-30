Cronaca

Balestrate, furti di mango: arrestati i responsabili dai Carabinieri

di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti

Colpo a segno contro i furti di mango a Balestrate: i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e arrestato i responsabili dei ripetuti furti ai danni delle aziende agricole del territorio, grazie anche a una rete di sorveglianza organizzata direttamente dai produttori. Il sindaco Vito Rizzo ha espresso pubblico plauso ai militari per l’operazione.

A far scattare l’arresto è stata una rete di telecamere di videosorveglianza collegata a un sistema di comunicazione via chat tra gli agricoltori della zona, pensata per monitorare i terreni e segnalare in tempo reale eventuali movimenti sospetti. Attraverso questo strumento, i produttori sono riusciti a individuare alcuni malviventi che si spostavano da un appezzamento all’altro, dando poi l’allarme alle forze dell’ordine.

Determinante è stata la rapidità con cui i militari della Stazione di Balestrate sono intervenuti, bloccando i responsabili dei furti. Le indagini proseguono ora per ricostruire nel dettaglio la vicenda, mentre si attendono gli sviluppi sul piano giudiziario.

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Balestrate, il più sincero apprezzamento ai Carabinieri della Stazione di Balestrate per la brillante operazione”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la professionalità e la costante presenza sul territorio dimostrate dall’Arma. Per Rizzo si tratta di un segnale concreto di vicinanza dello Stato alle imprese agricole locali, a conferma di quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per la sicurezza del territorio.

Grande soddisfazione tra gli agricoltori di Balestrate, che rivendicano una prima importante vittoria dopo essersi organizzati autonomamente per difendere il proprio lavoro. I produttori si dicono ora pronti a proseguire uniti anche sul fronte del sostegno economico, chiedendo alla Regione gli aiuti destinati al comparto agricolo.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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