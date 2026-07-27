Balestrate, furti nelle coltivazioni di mango: i produttori fanno le ronde nei campi di notte

Nella zona di Balestrate, comune del Palermitano dove negli ultimi anni sono nate diverse piantagioni di mango, i coltivatori hanno deciso di trascorrere le notti direttamente tra i filari per difendere il raccolto dai furti. Siamo nel pieno della stagione di maturazione, il momento più delicato per chi coltiva questo frutto tropicale, e proprio in questi giorni si sono moltiplicati i tentativi di razzia ai danni delle aziende agricole locali.

Per arginare il fenomeno, gli agricoltori si erano già organizzati con un sistema di videosorveglianza e sensori d’allarme distribuiti tra gli appezzamenti, oltre a un gruppo di messaggistica condiviso per segnalarsi a vicenda movimenti sospetti nei pressi delle piante. Misure che, però, non sono bastate a fermare i ladri, spingendo i produttori a presidiare fisicamente i terreni durante le ore notturne.

Dalla cooperativa Terre di Balestrate arriva un ringraziamento ai carabinieri, impegnati quotidianamente nel controllo di un’area estesa nonostante le difficoltà oggettive di sorvegliarla interamente. Allo stesso tempo, però, i produttori denunciano che la situazione è ormai fuori controllo e chiedono un intervento straordinario da parte delle istituzioni: misure concrete per rafforzare la sicurezza nelle campagne e sostegni economici che alleggeriscano i costi già gravosi sostenuti dalle aziende. Un appoggio politico che, sottolineano, sarebbe fondamentale per proteggere un comparto che sta generando nuova occupazione in Sicilia.