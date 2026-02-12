Palermo, Mango prende il posto di Benetton: scatta il piano assunzioni

Il “salotto” di Palermo si prepara a riabbracciare un grande nome della moda internazionale. Mango, il colosso spagnolo dell’abbigliamento, torna in centro città e lo fa in grande stile, prendendo il posto dello storico store Benetton in via Ruggero Settimo. Dopo l’addio pre-Covid alla sede di via Sciuti, il brand segna il suo ritorno nel cuore dello shopping palermitano, una mossa che riaccende le luci su vetrine rimaste buie dalla fine del 2024.

La notizia trova conferma ufficiale sul portale del brand, dove è apparso l’annuncio per la ricerca di un Assistant Store Manager. La figura richiesta dovrà affiancare la direzione nella gestione operativa del punto vendita, con focus su performance di vendita, formazione del team e visual merchandising. Tra i benefit promessi: sconti sulle collezioni, buoni pasto e un ambiente dinamico. Per gli aspiranti candidati è richiesta un’esperienza minima di un anno nel settore retail e spiccate doti di problem solving.

Tuttavia, il rilancio commerciale di una delle vie più prestigiose di Palermo porta con sé una coda polemica. La Uiltucs Sicilia ha acceso i riflettori sul destino dei nove lavoratori (tra cui due appartenenti alle categorie protette) rimasti senza impiego dopo la chiusura di Benetton.

La segretaria generale Ida Saja ha sollecitato un confronto con la dirigenza di Mango per discutere della continuità occupazionale. Se da un lato l’azienda si è mostrata disponibile al dialogo, dall’altro ha chiarito che le assunzioni seguiranno i consueti canali aziendali: valutazione dei curriculum e colloqui individuali, senza alcuna corsia preferenziale automatica per gli ex dipendenti della precedente gestione. Una posizione che il sindacato giudica insufficiente, richiamando il brand a una maggiore “responsabilità sociale d’impresa” per evitare che un’apertura così attesa si trasformi in una perdita di professionalità storiche per il territorio.