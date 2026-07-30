Schianto frontale nell’Ennese, due morti e tre feriti gravi

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nell’Ennese, sulla strada provinciale che da Valguarnera conduce in direzione Dittaino.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, due furgoni si sono scontrati frontalmente.

Hanno perso la vita una donna e un uomo, mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina per estrarre i feriti dalle lamiere, successivamente trasportati con il 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.