Cronaca

Alcamo Marina, malore in spiaggia: muore un donna davanti ai bagnanti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di circa settant’anni è morto questa mattina ad Alcamo Marina, ritrovato privo di sensi sul bagnasciuga nel tratto di costa compreso tra la Battigia e le Catene. La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno, sotto gli occhi di numerosi bagnanti presenti sull’arenile.

I volontari della Croce Rossa, intervenuti tempestivamente, hanno tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La scena, avvenuta in pieno giorno su una spiaggia affollata, ha lasciato attoniti i presenti, testimoni impotenti della tragedia.

Restano da chiarire le cause del malore che ha colpito l’uomo, in un episodio che riporta l’attenzione sui rischi legati al caldo e agli sforzi in spiaggia per le persone più anziane.

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