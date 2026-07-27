Si accascia e muore in mare, è annegata dopo il malore

Tragedia domenica sera a Donnalucata, frazione costiera di Scicli nel Ragusano, dove una turista di nazionalità polacca ha perso la vita in mare. La donna sarebbe morta per annegamento, verosimilmente avvenuto dopo un malore improvviso, prima che i soccorritori riuscissero a raggiungerla.

L’allarme è scattato nella serata di domenica 26 luglio nella zona di via Lentini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale sanitario del 118, ma per la vittima ogni tentativo si è rivelato inutile: il decesso era già avvenuto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Recuperata la salma, le autorità hanno attivato la procedura prevista in questi casi, disponendo l’intervento del medico legale per stabilire con precisione le cause della morte. Gli accertamenti puntano principalmente sull’ipotesi di un malore che avrebbe provocato l’annegamento, ma la dinamica esatta resta ancora da confermare.

Al momento non è stata diffusa l’identità della donna.