Meteo

Meteo Sicilia, arriva il calo termico fino a 10 gradi

di Gaetano Ferraro
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Foto Centro meteorologico siciliano

Cielo parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia per l’intera giornata di lunedì 27 luglio, complice il passaggio di nubi medio-alte, ma il caldo non dà tregua: nella Piana di Catania e sulle coste del Siracusano il termometro potrà toccare punte fino a 41-42°C.

Il quadro termico regionale si presenta comunque in flessione, specialmente sul versante tirrenico, nell’area palermitana e trapanese, dove il calo potrà arrivare fino a 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Sul resto dell’entroterra siciliano si mantengono comunque valori elevati, con punte che possono raggiungere i 35°C. I venti risulteranno perlopiù moderati, con direzione variabile.

Sul fronte marittimo la situazione richiede attenzione: il Canale di Sicilia si presenta mosso o localmente molto mosso, così come lo Ionio, dove la balneazione è sconsigliata su tutta la costa e considerata addirittura pericolosa nel Siracusano. Anche sul Tirreno le condizioni non sono ovunque favorevoli: il mare risulta mosso lungo la costa trapanese, mentre resta poco mosso su palermitano e messinese. Gli esperti raccomandano di evitare i bagni sulla costa tirrenica occidentale, mentre altrove la balneazione resta consentita, sempre con prudenza e valutando le condizioni sul posto.

Guardando ai prossimi giorni, gli esperti di Centro Meteo Sicilia segnalano un cambiamento della circolazione atmosferica: il flusso instabile atlantico che sta portando il calo termico dovrebbe favorire, tra martedì e mercoledì, lo sviluppo di una fase più instabile, con possibilità di piogge e temporali in diverse zone dell’isola. Fino a venerdì, in ogni caso, il caldo estremo dei giorni scorsi non dovrebbe ripresentarsi con la stessa intensità.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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