Si sveglia e trova il ladro in casa, lo affronta e lo accoltella: arrestato

Un uomo di 37 anni, di origine est-europea, è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia dopo essere stato ferito dal proprietario dell’abitazione in cui si era introdotto per rubare. Il fatto è avvenuto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, piantonato dalle forze dell’ordine.

A dare l’allarme è stato il padrone di casa, un cinquantenne che ha notato la presenza di un individuo incappucciato all’interno della propria abitazione e ha deciso di affrontarlo di persona. Tra i due è scoppiata una colluttazione furibonda, nel corso della quale il proprietario ha impugnato un coltello da cucina colpendo l’aggressore.

Nonostante le ferite riportate, il malvivente è riuscito a darsi alla fuga, ma non ha fatto in tempo ad allontanarsi troppo: i militari dell’Arma di Palagonia lo hanno rintracciato a breve distanza dalla casa presa di mira. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Resta ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità di entrambe le parti coinvolte.