Dramma in Sicilia, accusa malore e sviene in strada, auto lo travolge e lo uccide

Tragedia nella notte a Licata, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in via Martinez. Il corpo è stato investito da un’auto di passaggio mentre giaceva sull’asfalto, probabilmente già colpito da un malore improvviso.

Secondo una prima ricostruzione, il 65enne sarebbe stato colto da un malessere improvviso mentre camminava lungo la via, cadendo a terra privo di sensi. Un veicolo transitato poco dopo non si sarebbe accorto della presenza del corpo riverso sulla carreggiata, travolgendolo.

È stato lo stesso conducente, rimasto profondamente scosso dall’accaduto, ad allertare i carabinieri. Al momento resta da chiarire un aspetto cruciale sulla dinamica: se l’uomo fosse già deceduto per cause naturali prima dell’impatto – ipotesi che al momento appare la più accreditata – oppure se il decesso sia sopraggiunto proprio a causa dell’investimento.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militari dell’Arma e il medico legale, incaricato di eseguire gli accertamenti necessari a stabilire con esattezza le cause della morte. Solo l’esame autoptico potrà fornire una risposta definitiva sulla dinamica esatta dei fatti.