Meteo Sicilia, temperature in calo da venerdì

Dopo giorni di caldo intenso, da domani, venerdì 24 luglio, la Sicilia inizierà a respirare: correnti più fresche in arrivo da nord porteranno un calo delle temperature su gran parte dell’isola, spazzando via anche le polveri sahariane rimaste in sospensione nell’aria.

Il cambiamento, però, non sarà uguale per tutti. Mentre gran parte della regione tirerà un sospiro di sollievo, i settori centro-meridionali e il versante meridionale dell’isola dovranno pazientare ancora.

Nelle zone centro-meridionali i venti da nord ovest, scendendo dai rilievi, subiranno un effetto favonico: l’aria si comprimerà e si riscalderà, frenando il calo termico. Qui le temperature potranno ancora toccare i 38-40°C, con una sensazione di caldo torrido.

Solo nelle ore notturne, e poi nel corso di sabato, il calo diventerà evidente anche in queste aree, con temperature minime in diminuzione più marcata.

Sul resto della Sicilia, invece, l’aria più secca farà scendere anche l’umidità e i valori di dew point, rendendo il clima più sopportabile e riducendo l’afa, soprattutto sabato.

Venerdì la ventilazione si intensificherà, con raffiche moderate o forti da nord ovest fino a 50 km/h sui settori centro-meridionali, e venti di grecale sul medio-basso versante ionico. Di conseguenza il mare si farà più mosso, fino a molto mosso nel Canale di Sicilia.

Nel pomeriggio-sera di venerdì è atteso anche un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico, con possibilità di qualche rovescio isolato nel messinese.

La Protezione civile ha intanto proclamato per domani l’allerta verde sui settori orientali e settentrionali centro-orientali.

Sabato sarà probabilmente la giornata più gradevole, con temperature in linea con le medie del periodo su tutta la regione, anche se i mari resteranno mossi, in particolare lo Ionio. Da domenica, tuttavia, il caldo potrebbe fare un parziale ritorno: i prossimi aggiornamenti chiariranno l’evoluzione.