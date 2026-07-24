Terremoto di magnitudo 4.5 registrato tra Sicilia e Calabria

Un sisma di magnitudo 4.5 ha colpito la notte scorsa il tratto di mar Tirreno meridionale compreso tra Sicilia e Calabria, con epicentro localizzato in prossimità dell’isola di Stromboli. L’evento è stato registrato alle 00:55 di venerdì 24 luglio, ma non ha generato allarme tra la popolazione grazie alla notevole profondità da cui si è originato.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro si trova a 245 chilometri sotto la superficie terrestre: una profondità così elevata da attenuare fortemente la percezione della scossa a terra. L’area interessata dal fenomeno si estende tra l’arcipelago delle Eolie e il tratto di costa calabrese compreso fra Tropea e Lamezia Terme.

Nonostante l’intensità non trascurabile, la grande distanza dalla crosta terrestre ha fatto sì che il movimento tellurico non venisse avvertito in maniera netta dai residenti delle zone limitrofe.

Le città più vicine all’epicentro:

– Messina: 74 km

– Lamezia Terme: 75 km

– Cosenza: 84 km

– Reggio Calabria: 85 km

– Catanzaro: 98 km