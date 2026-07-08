Autocarro travolge e uccide ciclista, tragedia a Bagheria

Il Comune di Bagheria informa la cittadinanza che, intorno alle ore 13:15 di oggi, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un ciclista.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, un grande autocarro, adibito al trasporto di materiali edili, avrebbe travolto il ciclista. L’impatto è stato fatale e la vittima è deceduta sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che transitavano nella zona al momento del fatto, e sei agenti della Polizia Municipale.

Il personale della Municipale è attualmente impegnato nella gestione della viabilità e dei rilievi: il traffico veicolare, sebbene rallentato per consentire i rilievi, non è stato bloccato e scorre regolarmente.

La salma della vittima si trova ancora sul posto, sotto il mezzo pesante, in attesa del completamento dei rilievi scientifici necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente del camion è stato fermato ed è al momento sottoposto ai controlli di rito, inclusi gli accertamenti tossicologici e l’alcoltest.

L’Amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la vittima e invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi nelle prossime ore per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili notizie ufficiali.