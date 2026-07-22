Tragedia sulle Madonie, uomo precipita da 50 metri e muore

Un turista tedesco è morto dopo essere precipitato per circa 50 metri lungo un canalone di Montagna Grotta Grande, nel territorio di Isnello, sulle Madonie palermitane. L’uomo, che si trovava in evidente stato di difficoltà, era bloccato su una parete rocciosa quando è caduto, nonostante fossero già scattate le operazioni di soccorso.

Tutto è cominciato nella tarda mattinata di martedì, quando la Centrale Operativa 118 di Palermo-Trapani ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dopo una segnalazione di soccorso proveniente dalle alte Madonie. A dare l’allarme era stato lo stesso turista, apparso confuso al telefono, che aveva riferito di trovarsi in difficoltà sulla montagna. Sono partite immediatamente due squadre, una dalle Madonie e una da Palermo, mentre è stato richiesto al Comando Operazioni Aerospaziali il supporto di un elicottero, dal momento che il servizio sanitario regionale in Sicilia dispone solo di eliambulanze non equipaggiate con verricello né di personale specificamente formato per questo tipo di intervento.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Gratteri, che hanno individuato l’uomo aggrappato a una parete rocciosa poco stabile. Proprio in quei momenti, però, il turista ha perso l’appiglio ed è caduto per una cinquantina di metri, scivolando lungo un ripido canalone.

Non appena arrivato sull’area, l’elicottero dell’Aeronautica Militare ha individuato l’uomo dall’alto, permettendo lo sbarco tramite verricello dell’Aerosoccorritore e di due Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino. Il velivolo ha poi recuperato anche un medico del Soccorso Alpino, calato sul posto, che non ha potuto far altro che accertare il decesso, causato dalla caduta. Dopo le necessarie autorizzazioni, la salma è stata recuperata e trasferita a Gratteri per gli accertamenti di rito.

Alle operazioni hanno collaborato anche i Carabinieri della Compagnia di Cefalù, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, il Rescue Coordination Centre dell’Aeronautica Militare, che ha coordinato l’intera missione di volo, e il IV Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco.