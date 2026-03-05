Cronaca

Tragedia nel palermitano, operaio precipita da un lucernaio a 5 metri di altezza

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a San Cipirello, in provincia di Palermo: un operaio di quarant’anni è precipitato da un lucernaio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

La vittima, E. M., è dipendente di un negozio di utensileria industriale con sede nel capannone teatro dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era portato sul tetto della struttura per verificare la presenza di un’infiltrazione d’acqua, quando ha perso l’equilibrio ed è rovinato giù attraverso il lucernaio, piombando nel salone espositivo dell’attività commerciale da un’altezza superiore ai cinque metri.

Nonostante la violenza della caduta, l’operaio non ha mai perso conoscenza, ma perdeva sangue da un orecchio, circostanza che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo. L’uomo è stato quindi trasferito d’urgenza al Civico, dove è stato sottoposto a una TAC. Ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non desterebbero al momento preoccupazioni per la sopravvivenza.

Sulla dinamica dell’accaduto stanno ora indagando i carabinieri della stazione locale. Le cause esatte della caduta sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

