Palermo, rissa e terrore in via Roma: spuntano le mazze

Un’aggressione con una spranga ha scatenato il panico in pieno giorno in via Roma, nel cuore commerciale di Palermo, dove un gruppo di persone ha affrontato e minacciato il titolare di un’attività della zona nel corso di una violenta colluttazione scoppiata tra passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno ora cercando di risalire agli autori del gesto

L’episodio si è consumato in orario di apertura degli esercizi commerciali, lungo una delle arterie più frequentate della città. Da una prima ricostruzione, un diverbio tra alcuni soggetti sarebbe rapidamente sfociato in uno scontro fisico. A rendere la situazione ancora più critica è stata la comparsa di un’arma impropria, che ha spinto residenti e avventori dei negozi limitrofi ad allontanarsi precipitosamente e a chiedere aiuto.

Durante la colluttazione, alcuni degli uomini coinvolti si sarebbero rivolti direttamente contro il gestore di un’attività commerciale della zona, circondandolo e brandendo la spranga in segno di minaccia. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione: gli inquirenti non escludono che possa trattarsi dello strascico di tensioni personali pregresse o di episodi già avvenuti in precedenza nella stessa zona. Al termine dei disordini, gli aggressori si sono dileguati rapidamente tra la folla.

Gli agenti giunti sul posto hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e identificare i responsabili. Sono state raccolte le dichiarazioni della vittima e delle persone presenti al momento dei fatti. Un ruolo chiave nelle indagini potrebbe essere giocato dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo la strada e nei pressi delle attività commerciali, il cui esame potrebbe fornire elementi decisivi per risalire all’identità del gruppo.