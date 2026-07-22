Brucia la Sicilia, situazione critica nel monrealese

La Sicilia sta affrontando un’ondata di incendi che nelle ultime ore ha colpito diverse province dell’Isola, mettendo sotto pressione vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale, impegnati in interventi coordinati su tutto il territorio regionale. La situazione più critica resta quella del Palermitano, dove le fiamme continuano a divampare con fronti particolarmente estesi.

Nel territorio monrealese la situazione resta delicata, con le fiamme che si sono innalzate notevolmente nella zona boschiva di Casaboli e nell’area di Pioppo. Sul posto, dalla mattinata, sono impegnati canadair ed elicotteri, insieme a decine di squadre antincendio tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e forestali. Da diverse contrade del capoluogo si osservano dense colonne di fumo provenienti proprio dalla campagna monrealese.

Oltre al fronte di Monreale, resta minacciata dal fuoco anche l’area di Castronovo di Sicilia, dove sono arrivate squadre di rinforzo dei vigili del fuoco provenienti da Trapani e Messina, attualmente impegnate anche a Trabia, Casteldaccia e Villagrazia di Carini. Proprio a Carini è in azione un canadair per contrastare le fiamme sul costone di Montagna Longa. Interventi sono in corso anche a Caccamo e Roccapalumba.

L’emergenza non riguarda solo il Palermitano. In provincia di Catania, a Belpasso e Militello in Val di Catania, i vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l’avanzata delle fiamme mentre si attende l’arrivo di mezzi aerei di supporto. Ad Agrigento resta ancora attivo l’incendio nella zona di Bivona, e in città si registrano fiamme anche nell’area del Parco Icari. Anche il Siracusano è alle prese con più fronti di fuoco, con interventi notturni a Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto. Nel Messinese, invece, è stato domato il rogo tra Letojanni e Pagliara, che aveva già distrutto diversi ettari di macchia mediterranea.